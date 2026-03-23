Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, «αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 566 οχήματα και ελέγχθηκαν 688 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 351 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 20 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 174 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι 12 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς επίσης οι πέντε (5) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκωτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 142 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 32 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης».

