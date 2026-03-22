Ο Γιώργος Τοφή του ΓΣΕ και η Ελένη (Έλια) Ιωάννου του ΓΣΠ ήταν οι νικητές στον Παγκύπριο Μαραθώνιο, ο οποίος διεξήχθη το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο του διεθνούς ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού.

Συμφωνα με την ΚΟΕΑΣ, ο Γιώργος Τοφή αναδεικνύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παγκυπριονίκης στον Μαραθώνιο και η Έλια Ιωάννου για δεύτερη συνεχόμενη, δείχνοντας τη σταθερότητά τους, την αφοσίωσή τους και την ποιότητά τους στις μεγάλες αποστάσεις.

Μάλιστα και οι δύο σημείωσαν αρκετά καλούς χρόνους, με τον Τοφή να καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση καριέρας με 2:26:12, μετά το 2:26:02 από το 2023 στη Βαλένθια, ενώ η Ιωάννου έτρεξε στην κορυφαία επίδοση τής καριέρας της, με 2:51:48.

Όπως προσθέτει η ΚΟΕΑΣ, ο Γιώργος Τοφή και η Έλια Ιωάννου έκαναν το «ντάμπολ» στις μεγαλύτερες αποστάσεις των φετινών Παγκύπριων Πρωταθλημάτων, καθώς ήταν οι νικητές και στον Παγκύπριο Ημιμαραθώνιο, που έγινε στις 15 Φεβρουαρίου στον Στρόβολο.

Οι αρκετά καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Λεμεσό, ιδανικές για δρόμους μεγάλων αποστάσεων, με χαμηλή θερμοκρασία, συννεφιασμένο ουρανό, με λίγη βροχή και ελάχιστο ήλιο και το σημαντικότερο χωρίς έντονο άνεμο, βοήθησαν όλους σχεδόν τους αθλητές και αθλήτριες που έλαβαν μέρος να καταγράψουν ατομικές επιδόσεις.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ευαγόρας Αμμοχώστου θριάμβευσε στην ανδρική κατηγορία, αφού και οι τρεις πρώτοι νικητές ανήκουν στον ΓΣΕ, καθώς μετά τον Τοφή τερμάτισαν ο Ανδρέας Προδρόμου και ο Γιώργος Τουμαζής.

Στις γυναίκες, υπήρχε ποικιλία στο βάθρο, καθώς την Ιωάννου του Γυμναστικού Συλλόγου τα Παγκύπρια Λευκωσίας, ακολούθησαν η Σταυρούλα Θρασυβούλου τού ΓΣΟ και η Ιρίνα Μπέβζικ τού ΓΣΖ.

«Ήταν πολύ θετικό το ότι σήμερα είχα συναγωνισμό, από τον Πολωνό αθλητή που έτρεχε στον διεθνή ΧΜ Μαραθώνιο, και αυτό με βοήθησε στο να έχω καλό ρυθμό στην κούρσα και να κάνω τη δεύτερη καλύτερή μου επίδοση. Ο συναγωνισμός με έκανε να απολαύσω ακόμα περισσότερο τη νίκη μου», ανέφερε ο Γιώργος Τοφή.

«Το καλό αποτέλεσμα μού δίνει κίνητρο και δύναμη να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο», συμπλήρωσε.

Απόλυτα ικανοποιημένη δήλωσε η Έλια Ιωάννου, αφού στα 42 της χρόνια και ως μητέρα δύο παιδιών, κατέγραψε την κορυφαία επίδοσή της σε Μαραθώνιο.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη που πέτυχα νέα ατομική επίδοση και σε αυτό βοήθησε και ο άψογος καιρός, με τις τέλειες συνθήκες για Μαραθώνιο», ανέφερε.

«Ήμουν συγκεντρωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, είχα ήρεμο μυαλό και αισθάνομαι ότι οι κόποι μου ανταμείβονται με αυτό το αποτέλεσμα. Με βοηθά πολύ η στήριξη τής οικογένειά μου και ότι αγαπώ πολύ τον Μαραθώνιο», πρόσθεσε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Τοφή (ΓΣΕ) 2:26:12

(2) Ανδρέας Προδρόμου (ΓΣΕ) 2:37:23

(3) Γεώργιος Τουμαζής (ΓΣΕ) 2:41:53

(4) Μιχαΐλ Μάντσεφ (ΓΣΟ) 2:42:58

(5) Αλεξέι Κόσκιν (ΓΣΟ) 2:44:36

(6) Νεόφυτος Λεμονάρης (ΓΣΚ) 2:44:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ελένη Ιωάννου (ΓΣΠ) 2:51:48

(2) Σταυρούλα Θρασυβούλου (ΓΣΟ) 3:08:41

(3) Ιρίνα Μπέβζικ (ΓΣΖ) 3:10:15

(4) Ευτυχία Χατζημιτσή (ΓΣΕ) 3:16:34

(5) Χριστίνα Κούρρη (ΓΣΕ) 3:19:00

(6) Ιωάννα Τσόκκου (ΓΣΕ) 3:24:04

Δύο αγωνίσματα ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των φετινών Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, ο Ημιμαραθώνιος και ο Μαραθώνιος, και η βαθμολογική κατάταξη των Γυμναστικών Συλλόγων μας, διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γ.Σ. Ευαγόρας 25

(2) Γ.Σ. τα Ολύμπια 13

(3) Γ.Σ. Κόροιβος 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Γ.Σ. τα Ολύμπια 14

(2) Γ.Σ. τα Παγκύπρια 12

(3) Γ.Σ. Ζήνων 7

(4) Γ.Σ. Ευαγόρας 6

(5) Γ.Σ. Κόροιβος 2

(6) Γ.Σ. Πράξανδρος 1

Πηγή: ΚΥΠΕ