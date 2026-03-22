Στην παρουσία πάρα πολλών εκτιμητών της προσωπικότητας, του έργου και της προσφοράς του τελέστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής, στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, η κηδεία του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 69 ετών.

Της εξόδιου ακολουθίας, στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος εξήρε το έργο και την προσφορά του εκλιπόντος. Το παρών του στην κηδεία έδωσε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

«Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης αποτελεί εκλεκτό μέλος μιας αριθμητικά μικρής κατηγορίας ανθρώπων, με σεμνότητα, ταλέντο, σκληρή δουλειά και αποτελέσματα πρωτοφανή, φωτεινά, παγκόσμιας εμβέλειας», είπε ο κ. Κόμπος και πρόσθεσε ότι «αυτός ο συνδυασμός αποτυπώθηκε στο πέρασμα του από τη ζωή».

Η Γαλλία, η «μητρόπολη της γαστρονομίας», συνέχισε, υποκλίθηκε στη δουλειά και την έμπνευσή του, «μια έμπνευση συνυφασμένη με τις ρίζες του, με την Κύπρο μας, με τον τόπο μας», ενώ υπέδειξε ότι «ανέδειξε τον πολιτισμό, την ιστορία μας, τα βιώματα του λαού μας».

Ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι ο Ανδρέας Μαυρομμάτης «υπήρξε ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός Κύπριος, ένας άρχοντας, ένας πατριώτης, ένας πολύτιμος πρεσβευτής της χώρας μας που λειτούργησε με ανιδιοτέλεια, ουσιαστική δράση και αλτρουισμό».

Σε επιμνημόσυνο λόγο, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι «σήμερα αποχαιρετούμε τον διακεκριμένο σεφ και σπουδαίο Κύπριο, τον αγαπημένο μας φίλο Ανδρέα Μαυρομμάτη, έναν σπάνιο άνθρωπο που τίμησε και υπηρέτησε με πάθος την πατρίδα μας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην πορεία του εκλιπόντος και στην επαγγελματική επιτυχία των αδελφών Μαυρομμάτη, οι οποίοι κατάφεραν, όπως είπε, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εκάστοτε Προέδρους της Γαλλικής Δημοκρατίας και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, «με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο κατανοητό το δίκαιο της πατρίδας μας».

Φανερά συγκινημένος, ο τέως ΠτΔ υπενθύμισε ότι στις 26 Ιουλίου 2018, απένειμε στον «ευπατρίδη Ανδρέα Μαυρομμάτη», το μετάλλιο της Εξαίρετης Προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης της Πολιτείας «προς έναν αυθεντικό πρεσβευτή της Κύπρου στο εξωτερικό και προς μια οικογένεια που τίμησε και τιμά την Κύπρο στη διασπορά».

Τον Ανδρέα Μαυρομμάτη αποχαιρέτησαν, εξάλλου, με ομιλίες τους, ο κοινοτάρχης Αγίου Ιωάννη Πιτσιλλιάς, Χριστάκης Τσαγκάρης, στενοί φίλοι και συγγενείς, ενώ διαβάστηκε και ομιλία του Μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

Πηγή: ΚΥΠΕ