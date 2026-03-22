Στις 21/3/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν και υπέβαλαν προς έλεγχο αποσκευών 2 επιβάτες ρωσικής καταγωγής με κυπριακή υπηκοότητα, που αφίχθηκαν από την Ελβετία, και οι οποίοι αποφάσισαν να διέλθουν από την πράσινη δίοδο (τίποτα προς δήλωση) κατά την διέλευση τους από τον χώρο του Τελωνείου. Στις αποσκευές και των δύο επιβατών εντοπίστηκαν αφορολόγητα πολυτελή εμπορεύματα μεγάλης χρηματικής αξίας, τα οποία παρέλειψαν να δηλώσουν για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.



Συγκεκριμένα:

· Στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκε πολυτελές ρολόι χεριού αξίας CHF36,800 ελβετικών φράγκων (περίπου €40,000 ευρώ). Αφού εισπράχθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €7,664.22 πλέον χρηματικής επιβάρυνσης €766.42 έγινε αποδεκτή η πρόταση του επιβάτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €3,070 ευρώ.

· Στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκε πολυτελές ρολόι χεριού αξίας CHF8,600 ελβετικών φράγκων (περίπου €9,400 ευρώ) καθώς και ρουχισμός και υποδήματα για σκι συνολικής αξίας CHF4,149 ελβετικών φράγκων (περίπου €4,500 ευρώ). Αφού εισπράχθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €3,305.07 πλέον χρηματικής επιβάρυνσης €330.51 έγινε αποδεκτή η πρόταση του επιβάτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού ύψους €1,320 ευρώ







