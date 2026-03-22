Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε το απόγευμα του χθεσινού Σαββάτου κοντά στον κυκλικό κόμβου του Σταδίου «Αμμόχωστος» της Επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 38χρονη γυναίκα προσέκρουσε σε πάσσαλο και στη συνέχεια σε διαφημιστικά πάνελ, με αποτέλεσμα το όχημα της να ακινητοποιηθεί.





Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι μαζί την 38χρονη στο όχημα βρίσκονταν οι δύο ανήλικες κόρες της, οι οποίες δεν τραυματίστηκαν.



Παράλληλα, η 38χρονη πέρασε από έλεγχο αλκοόλης και ήταν μηδενική.



Συνεχίζονται τα αίτια του ατυχήματος από την Αστυνόμια

