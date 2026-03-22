Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και τα ορεινά και προοδευτικά και σε περιοχές του εσωτερικού και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Βαρομετρικό χαμηλό συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή.



Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και τα ορεινά και προοδευτικά και σε περιοχές του εσωτερικού και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι ως νοτιοδυτικοί και σταδιακά μέχρι δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 18 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ στις παράλιες περιοχές και ιδιαίτερα στα δυτικά, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 11 στα δυτικά και τα βόρεια και στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.



Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.



Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.



Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 29 εκατοστά.