Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημιώσεων Κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, συνεχίζει τις εργασίες της για τον καθορισμό πλαισίου για δίκαιες και εξατομικευμένες αποζημιώσεις, καθώς και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο αναφέρει ότι η στενή συνεργασία με τους κτηνοτρόφους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, με πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών θανάτωσης και δειγματοληψίας, όπου απαιτείται.

"Οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων αλλά και πρωτοκόλλων που πηγάζουν βάσει αυτής, ή και συμβάλλει στην εξάπλωση και διασπορά του ιού, είναι καταδικαστέα", αναφέρεται.

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση για την καταβολή προκαταβολής αποτελεί η ολοκλήρωση της θανάτωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, της διοίκησης του Υπουργείου, της επιστημονικής κοινότητας, των αγροτικών οργανώσεων, καθώς και των κλάδων αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων.

Στόχος είναι η στήριξη των επηρεαζόμενων και η ταχεία επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτροφικών μονάδων.

