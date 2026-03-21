Πληροφορίες για εκτόξευση πυραύλων από υποβρύχιο που φέρεται να βρισκόταν βόρεια της Κύπρου αναπαράγουν μέσα ενημέρωσης, με αφορμή βίντεο που καταγράφηκε από Τουρκοκύπριο στα κατεχόμενα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια χώρα ανήκει το υποβρύχιο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κατά τη στιγμή της καταγραφής βρισκόταν σε διεθνή ύδατα. Εκτιμάται, πάντως, ότι οι πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς το Ιράν, σε απόσταση που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα.

Από πλευράς «αρχών» στα κατεχόμενα, διευκρινίζεται ότι η εκτόξευση δεν πραγματοποιήθηκε εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου. Σε δημοσίευμά της, η εφημερίδα YENİDÜZEN αναφέρει ότι οι σχετικές εικόνες φαίνεται να προέρχονται από διεθνή ύδατα.

Παράλληλα, το λεγόμενο «Κέντρο Παραπληροφόρησης της Προεδρίας» των κατεχομένων υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί εκτόξευσης πυραύλων εντός των χωρικών υδάτων της «τδβκ» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.