Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με αποτέλεσμα την ανατροπή οχήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε εντός της αρμοδιότητάς τους, ενώ συνδρομή παρείχαν και μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.