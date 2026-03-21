Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, κυρίως στα παράλια και στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένονται χιονόνερο ή χιόνι, ενώ κατά διαστήματα θα υπάρχει παγετός.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι και η θάλασσα θα είναι κυρίως ταραγμένη. Το σκηνικό του καιρού θα συνεχιστεί έως και τα μέσα της εβδομάδας, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σταδιακά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Απόψε, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια και στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και η θάλασσα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στο δυτικό μισό και στα ορεινά και αργότερα και στο εσωτερικό και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα κυρίως στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 29 εκατοστά.