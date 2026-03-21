Διαψεύδει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πως η αρμόδια Υπουργός, Μαρία Παναγιώτου, ζήτησε από λειτουργούς να σπάσουν πόρτες σε μάντρα, όπως δημόσια ανέφερε σήμερα κτηνοτρόφος, στη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο, η Υπουργός αυτό που πάντα ζητεί από τους υπηρεσιακούς "είναι να εφαρμόσουν τη νομοθεσία τους".

Το Υπουργείο υπενθυμίζει πως όπως πολλές φορές είπε και δημόσια η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, "σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, οι επίσημοι κτηνίατροι, οι εντεταλμένοι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικοί επιθεωρητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 8, δύνανται να εισέρχονται απρόσκοπτα σε οποιοδήποτε χώρο επιχείρησης ή σε υποστατικά ή άλλους χώρους, όπου εύλογα πιστεύουν ότι διεξάγεται επιχείρηση ή εργασίες, που ρυθμίζονται από τον Νόμο για άσκηση των εκ του Νόμου εξουσιών που του παρέχονται".

