Κλειστός για την τροχαία κίνηση είναι ο δρόμος Βαβατσινιάς – Αγίων Βαβατσινιάς λόγω κατολισθήσεων, πετρών και όγκων χώματος.

Κλειστός λόγω κατολισθήσεων, παραμένει και ο δρόμος Σπήλεια – Σαράντι, ενώ ο δρόμος Σπήλεια – Κυπερούντα, παραμένει επικίνδυνος.

Την ίδια στιγμή, λόγω κατολισθήσεων, αλλά και λόγω έντονης βροχόπτωσης, ο δρόμος Πεδουλά – Προδρόμου έχει καταστεί επικίνδυνος. Στην περιοχή επικρατεί επίσης πυκνή ομίχλη και η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Στην περιοχή πέφτει χιόνι και επικρατεί ομίχλη.

Επισημαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, παρατηρούνται πτώσεις πετρών και χώματος στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καθίστανται επικίνδυνοι.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας του οχήματός τους.