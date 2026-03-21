Σε δηλώσεις στην τουρκική εφημερίδα Hurriyet προχώρησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνης Βαρουφάκης.

Αρχικά ανέφερε ότι «η Τουρκία κάνει αυτό που δεν κατάφερε η Ελλάδα. Τοποθετεί τον εαυτό της ως διαμεσολαβητή», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει τεθεί υπό την επιρροή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σημείωσε επίσης ότι, κακώς έστειλε η Ελλάδα F16 και Belhara (Κίμων) στην Κύπρο. «Ο πρωθυπουργός μας, υποτίθεται για να προστατεύσει την Κύπρο, έστειλε τέσσερα F-16 και μια φρεγάτα. Στην πραγματικότητα προστατεύει τη βρετανική βάση εκεί. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα και στο Ιράν».