Πυκνή ομίχλη, χιονόπτωση και παγετός συνθέτουν το σκηνικό στην περιοχή του Τροόδους.

Ως εκ τούτου οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους είναι ανοικτοί ΜΟΝΟ για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Την ίδια ώρα, λόγω κατολισθήσεων έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου που οδηγεί από το φράχτη Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προς Καννάβια.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας του οχήματός τους.