Οχήματα, άνθρωποι και αντικείμενα δρουν ως μηχανικοί φορείς του ιού του αφθώδους πυρετού μεταδίδοντάς τον, αναφέρουν σε νέα ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καλώντας ξανά τους κτηνοτρόφους "να αποφύγουν τις μαζικές συναθροίσεις ώστε να προστατεύσουν τα ζώα και την περιουσία τους".

"Όπως πολλές φορές εξηγήσαμε, ο ιός μεταφέρεται με πάρα πολλούς τρόπους, αερογενώς και μηχανικά. Αυτό σημαίνει ότι οχήματα, άνθρωποι και αντικείμενα δρουν ως μηχανικοί φορείς του ιού μεταδίδοντάς τον και είναι για αυτό τον λόγο που από τις 20 Φεβρουαρίου έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις (ζώων, ζωωοτροφών κτλ) ενώ για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί και σχετικό Διάταγμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ισχύοντα μέτρα και οδηγίες βιοασφάλειας, μπορεί ο κτηνοτρόφος να χάσει δικαιώματα αποζημίωσης και να επιβληθεί πρόστιμο έως και €5000", επισημαίνουν.

Υπενθυμίζουν, ακόμη, πως για τα οχήματα υπάρχουν τα σημεία ψεκασμού και απολύμανσης στις κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες, μολυσμένες και μη, παγκύπρια.

Παρόλα αυτά ο άνθρωπος με τα ρούχα, τα παπούτσια, τις χειραψίες ακόμα με την αναπνοή δύναται να μεταδώσει τον ιό μηχανικά. Είναι για αυτό τον λόγο που οι μαζικές συναθροίσεις και η παρακίνηση για αυτές, μπορούν να συμβάλουν στην μετάδοση του ιού και την εξάπλωση της νόσου καθιστώντας τους ίδιους τους κτηνοτρόφους πηγές μόλυνσης των μονάδων τους, σημειώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ