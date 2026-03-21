Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές η Πυροσβετική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο συνολικά παγκύπρια σε 10 περιπτώσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Ανδρέα Κεττή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κεττή στο Χ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 25 περιστατικά, πέντε πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλήση.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορες περιοχές η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 10 περιπτώσεις παγκύπρια και συγκεκριμένα σε τρεις κλήσεις - δύο για μετακίνηση δέντρου και μία για πλημμυρισμένο υπόγειο - σε παλιά Λευκωσία και Φλάσου, και τέσσερις κλήσεις στην επαρχία Λεμεσού - δύο για μετακίνηση δέντρου και δύο για πλημμυρισμένα υποστατικά στις περιοχές Αγία Φύλα, Απαισιά, Λεμεσό, και Νεάπολη.

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε μία κλήση για μετακίνηση δέντρου στην Πύλα, και οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πόλις Χρυσοχούς και Πάφου σε δύο κλήσεις για άντληση νερού από υπόγειο, σύμφωνα με τον κ. Κεττή.

Διαβάστε επίσης: Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι