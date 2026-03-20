Αυξήσεις μέχρι και 28% καταγράφουν τα αμνοερίφια και το μοσχαρίσιο κρέας, σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσίευσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, εξαιτίας των τρεχουσών εξελίξεων και ενόψει του Πάσχα.

Η Υπηρεσία συνέκρινε τις τιμές μεταξύ 14/4/2025, μια βδομάδα πριν το Πάσχα, και στις 17/3/2026, σε τέσσερις υπεραγορές. Τα ντόπια αμνοερίφια (μικρά κομμάτια) παρουσιάζουν αυξήσεις στις τιμές μεταξύ 11% και 28%, ανάλογα την υπεραγορά. Το μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκαλο (ντόπιο) καταγράφει αυξήσεις μεταξύ 14%-28%.

Από την άλλη, μεγαλύτερη διακύμανση καταγράφει το χοιρινό κρέας. Ο λαπάς καταγράφει μείωση 9,8% σε μια υπεραγορά και αύξηση 29,9% σε άλλη.

Εξάλλου, η Υπηρεσία δημοσίευσε και το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2026, που καταγράφει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια.

Σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 19 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι Ιανουαρίου 2026, 23 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι εννέα κατηγορίες μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τρεις κατηγορίες καμία μεταβολή (στιγμιαίος καφές, εμφιαλωμένο νερό και χαρτί υγείας).

Συγκεκριμένα, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά 20% (-9,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα κατεψυγμένα κρέατα πανέ και προψημένα κατά 16,1% (-6,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 14,9% (3,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025).

Επίσης, αύξηση κατέγραψε η τιμή του κύλινδρου υγραερίου κατά 3,3% (6,8% έναντι Φεβρουαρίου 2025), οι βρεφικές τροφές κατά 1,3% (11% έναντι Φεβρουαρίου 2025), οι ζωμοί κατά 1,2% (2,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα κατεψυγμένα μπέργκερ κατά 1% (9% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα αναψυκτικά κατά 1% (4,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025) και το γάλα κατά 0,7% (-0,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025).

Από την άλλη, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 23 κατηγορίες με σημαντικότερες τα κατεψυγμένα μαλάκια/οστρακοειδή κατά -31,2% (αύξηση 5,4% έναντι Φεβρουαρίου 2025), η ζάχαρη -4,5% (+0,1% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -4,3% (-22,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -4% (+3,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα αλλαντικά κατά -3,4% (+0,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025) και τα ζυμαρικά κατά -3,1% (-1,3% έναντι Φεβρουαρίου 2025).

Επίσης, μείωση έναντι του Ιανουαρίου 2026 κατέγραψε και η τιμή από τα κατεψυγμένα ζυμαρικά κατά -2,6% (-1% έναντι Φεβρουαρίου 2025), οι κονσέρβες κρέατος κατά -2,5% (+2,6% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα κάρβουνα κατά -2,1% (-0,5% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα τυριά κατά -1,9% (+0,7% έναντι Φεβρουαρίου 2025) και τα απορρυπαντικά ρούχων κατά -1,5% (+2,2% έναντι Φεβρουαρίου 2025).

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώσεων που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Τιμών Φεβρουαρίου σε διάφορα καταστήματα λιανικής παγκύπρια, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi».

Από τα στοιχεία φαίνεται η διακύμανση στον αριθμό των απόλυτα κοινών προϊόντων σε επτά μεγάλες υπεραγορές, τα οποία αυξήθηκαν από 228 στις 15 Οκτωβρίου 2025, σε 253 προϊόντα στις 16 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η κατάταξη των επτά υπεραγορών παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου.

Σημειώνεται ότι η διαφορά στην αξία του καλαθιού των 253 απόλυτα κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Υπεραγορά Φίλιππος» (€1.126,60) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Σκλαβενίτης» (€994,99), ανήλθε στις 16 Μαρτίου 2026 στα €131,61 ή ποσοστό διαφοράς 13,2%.

Η Υπηρεσία καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για smartphones, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Εξάλλου, διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα, αναφέρει.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ