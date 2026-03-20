Την ακύρωση δύο κρουαζιέρων 3 και 4 διανυκτερεύσεων στις 27 και 30 Μαρτίου ανακοίνωσε την Παρασκευή η εταιρεία Celestyal, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές συνεχίζεται.

Όπως αναφέρεται, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και από το Celestyal Journey στη Ντόχα του Κατάρ, με τα δύο πλοία να είναι πλήρως λειτουργικά και η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συμπληρώνεται ότι δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, η εταιρεία αποφάσισε να ακυρώσει τις κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησία» στις 27 και 30 Μαρτίου αντίστοιχα, τις οποίες πραγματοποιεί το Celestyal Discovery, ενώ ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις για την επανατοποθέτηση του πλοίου στη Μεσόγειο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναφέρεται επίσης ότι όλοι οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση για αυτές τις κρουαζιέρες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα και να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να συζητήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων μας, το συντομότερο δυνατό» αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ