«Πέραν της στελέχωσης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της λειτουργίας των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) είναι οι σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές», είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΑ Λευκωσίας, την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «με συνολική δαπάνη που υπερβαίνει τα €2,7 εκατομμύρια, υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο έργο υποδομών που ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Οργανισμού». «Η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου δεν συνιστά μόνο αναβάθμιση των υποδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας, αλλά αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός πιο σύγχρονου, αποδοτικού και φιλικού προς τον πολίτη μοντέλου διοίκησης», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι ΕΟΑ, στα πλαίσια μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν αναλάβει κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως η αποχέτευση, η υδροδότηση και η αδειοδότηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση διαδικασιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα. «Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, προωθώντας στοχευμένες νομοθετικές τροποποιήσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις νέες εγκαταστάσεις του ΕΟΑ Λευκωσίας, ο κ. Ιωάννου δήλωσε ότι, «πέραν της στελέχωσης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της λειτουργίας των ΕΟΑ είναι οι σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές. Σε αυτήν την ανάγκη ανταποκρίνεται το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τη Νότια Πτέρυγα, έκτασης 860 τ.μ., με σύγχρονους γραφειακούς χώρους και αίθουσες συνεδριάσεων, ικανές να στεγάσουν 65 εργαζομένους, ενώ δημιουργήθηκε εξειδικευμένο αρχείο, έκτασης 230 τ.μ., για τη διαχείριση φυσικών φακέλων και την ψηφιοποίηση, επιτρέποντας ταχύτερη έκδοση πιστών αντιγράφων αδειών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Κοινού, όπου τα σημεία εξυπηρέτησης αυξήθηκαν από 10 σε 19, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, πρωτίστως, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες», ενώ διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τους ΕΟΑ, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ