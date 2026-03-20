Ένταση προκλήθηκε σήμερα σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είχαν μεταβεί στη μονάδα για δειγματοληπτικό έλεγχο σε ζώα λόγω του αφθώδους πυρετού, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε.

Προκλήθηκε ένταση και λογομαχία και στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Αστυνομίας.

Λίγο αργότερα το περιστατικό έληξε, με τον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδας τελικά να συγκατατίθεται στον δειγματοληπτικό έλεγχο.