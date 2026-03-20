Βιώσιμη εικόνα στην παραγωγή ξυλείας παρουσιάζει η Κύπρος για το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, καθώς η φυσική ανάπτυξη των δασών υπερέβη σημαντικά την υλοτομία.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη των δασών μετά την υλοτομία ανήλθε σε 202.320 κυβικά μέτρα, ενώ η απομάκρυνση ξυλείας περιορίστηκε σε 10.110 κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η σύγκριση μεταξύ της καθαρής ετήσιας αύξησης των δασών και της απομάκρυνσης ξυλείας αποτελεί βασικό δείκτη για τη βιωσιμότητα της δασικής εκμετάλλευσης, καθώς για την υγιή ανάπτυξη των δασών η υλοτομία θα πρέπει να παραμένει χαμηλότερη από την ανάπτυξη.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατέγραψαν το 2023 καθαρή ετήσια αύξηση μεγαλύτερη από την απομάκρυνση ξυλείας. Η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφηκε στη Ρουμανία (39,9 εκατ. κυβικά μέτρα), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (26,4 εκατ.) και την Πολωνία (26,3 εκατ.). Αντίθετα, μόνο στην Εσθονία οι απομακρύνσεις υπερέβησαν την αύξηση, οδηγώντας σε μείωση της διαθέσιμης ξυλείας κατά 2,5 εκατ. κυβικά μέτρα.

Η Eurostat σημειώνει ότι η έννοια της βιώσιμης υλοτομίας επικεντρώνεται στην προγραμματισμένη εκμετάλλευση των δασών, εξαιρώντας απρόβλεπτες απώλειες και αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση του οικολογικού αποτυπώματος της δασικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ