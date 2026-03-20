Στον διορισμό του Θεόδωρου Λεμονιάτη στη θέση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας προχώρησε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, έπειτα από σύσταση της αρμόδιας αρχής.

Ο διορισμός είναι αναπληρωτικός και έχει διάρκεια τριών ετών, από τις 26 Μαρτίου 2026 μέχρι τις 25 Μαρτίου 2029.

Στη θέση αυτή διαδέχεται τη Μαρία Παπά, η οποία διετέλεσε Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας από τον Απρίλιο του 2021. Η κ. Παπά αποχωρεί κατόπιν απόσπασής της στην Ελεγκτική Υπηρεσία, έχοντας προηγουμένως καταγράψει σημαντική εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου.

Ο διορισμός του Θεόδωρου Λεμονιάτη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Πολιτική Άμυνα, με έμφαση στην ετοιμότητα και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.