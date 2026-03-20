Δεν θα έχει ρόλο ο Γενικός Εισαγγελέας στην αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του άρθρου 17 του συντάγματος που αφορά την άρση απορρήτου επικοινωνίας που συζητήθηκε σήμερα, Παρασκευή σε έκτακτη κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών.

Όπως προκύπτει από δηλώσεις βουλευτών μετά το πέρας της συνεδρίασης, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Φυτιρή, και του Αρχηγού Αστυνομίας, υπήρξε σύγκλιση απόψεων για αξιοποίηση υφιστάμενης τριμελούς επιτροπής η οποία θα ενημερώνεται εντός 72 ωρών για την απόφαση για παρακολούθηση από τον διοικητή. Παράλληλα σε σχέση με την παροχή δικαιώματος στην αστυνομία για παρακολουθήσεις επικοινωνίας υπόπτων, αυτό που προκρίνεται είναι να προηγείται σχετική δικαστική έγκριση. Σημειώνεται ότι η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί σε νέα έκτακτη συνεδρία στις 27 Μαρτίου, με στόχο την οριστικοποίηση του κειμένου και την προώθησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης δήλωσε ότι η συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 17 του Συντάγματος, «μέσα από την οποία θα δίδουμε όλα τα εχέγγυα και τα εργαλεία που χρειάζονται τα όργανα της τάξης για να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα», κινήθηκε σε δύο επίπεδα. «Το πρώτο αφορά την αστυνομία και το δικαίωμα για παρακολουθήσεις με προηγούμενο δικαστικό ένταλμα, και το δεύτερο την ΚΥΠ και την προστασία της ασφάλειας και κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε.

Αναφερόμενος στη λύση που προκρίνεται για την ΚΥΠ, σημείωσε ότι «θα παίρνει την απόφαση ο διοικητής της ΚΥΠ και μέσα σε διάστημα το πολύ 72 ωρών θα ενημερώνει την τριμελή επιτροπή που ελέγχει τα πεπραγμένα της υπηρεσίας». Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος της τριμελούς θα είναι πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού, Ανώτατου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενώ τα υπόλοιπα δύο μέλη θα είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους».

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, ξεκαθάρισε ότι «υπήρξε αναθεωρημένη πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσα από την οποία αφαιρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας». Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα εξασφαλιστούν οι 38 ψήφοι που απαιτούνται για την τροποποίηση.

Από την πλευρά της, η ανεξάρτητη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας υπογράμμισε ότι τα θέματα που αφορούν την ΚΥΠ άπτονται της ασφάλειας του κράτους και πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, επισημαίνοντας τον το διαφορετικό χαρακτήρα τους σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις της αστυνομίας.

Αναφερόμενη στο θέμα του Γενικού Εισαγγελέα, τόνισε ότι «δεν μπορεί τη στιγμή που συζητούμε για άρση του ανέλεγκτου, τη στιγμή που συζητούμε για περιορισμό των εξουσιών και διαχωρισμό των εξουσιών, να ερχόμαστε να δίνουμε επιπρόσθετες εξουσίες, ανέλεγκτες εντελώς, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας». Σημείωσε ότι την ίδια άποψη είχαν και άλλοι βουλευτές με αποτέλεσμα η αρχική πρόταση να μην προχωρήσει στην ολομέλεια.

Πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχει τριμελής επιτροπή, η οποία ελέγχει όλη τη δράση της ΚΥΠ και τον τρόπο που αυτή γίνεται και προεδρεύει πρώην δικαστής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια, λέγοντας ότι «προσωπικά θα προτιμούσα να είναι τρεις πρώην δικαστές του Ανωτάτου, κατέληξαν όμως για να υπάρξει, ένας συμβιβασμός και μια ομοφωνία στην υφιστάμενη τριμελή επιτροπή. Θα το δεχτώ, διότι ήδη έχει την εξουσία ελέγχου για τη δράση της ΚΥΠ», είπε. Πρόσθεσε ότι «θα γίνεται συνεννόηση μεταξύ του διοικητή της ΚΥΠ και της επιτροπής, η οποία θα έχει γνώση και θα ελέγχει τον τρόπο που έγινε η δράση».

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου διευκρίνισε επίσης ότι «καμία αλλαγή δεν επέρχεται στον τρόπο που η αστυνομία εκδίδει εντάλματα μέσω δικαστηρίου και προχωρεί σε οποιεσδήποτε δράσεις. Το θέμα αφορούσε στην ΚΥΠ».

Πηγή: ΚΥΠΕ