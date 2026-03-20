Ανάκληση της απόφασης του ΕΟΑ Λευκωσίας, ημερομηνίας 18 Μαρτίου, σχετικά με την απόρριψη αιτήσεων λόγω λαθών, που όπως αναφέρει έχουν γίνει, στον υπολογισμό εμβαδών που δηλώνονται από τους μελετητές, ζητά με γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναφέρει ότι η προσπάθεια και οι πόροι που το ΕΤΕΚ έχει αξιοποιήσει προκειμένου να συμβάλει στην απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών κατά τα τελευταία έτη είναι δεδομένα. Σημειώνει ότι το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει σε εισηγήσεις για λήψη τολμηρών μέτρων και μεταρρυθμίσεων με την ανάληψη από την πλευρά των μελετητών ενός τεράστιου φορτίου ευθύνης που κατά το παρελθόν αναλογούσε στις αδειοδοτούσες αρχές.

"Δυστυχώς, σε καμία περίπτωση η κοινωνία δεν έχει ακόμα αποκομίσει εκείνα τα οφέλη στα οποία προσδοκούσε από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", καθώς, όπως αναφέρει, μεγάλος αριθμός αιτήσεων ακόμα εκκρεμεί προς εξέταση με τις ταχύτητες εξέτασης να είναι "ιδιαιτέρως προβληματικές".

Την ίδια ώρα, σημειώνει, η ανταπόκριση και η εξυπηρέτηση των μελετητών και των πολιτών "νοσεί, ενώ παρατηρούνται και σοβαρά προβλήματα ομοιομορφίας τόσο μεταξύ όσο και εντός των ιδίων ΕΟΑ". Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, όλα αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των μελετητών του τόπου και καθυστερούν την ανάπτυξη με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζει, "προκαλεί έκπληξη και απογοήτευση η μονόπλευρη και ετσιθελική απόφαση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσει μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε σε ενημέρωση για την απόφασή της να προβαίνει σε απόρριψη αιτήσεων, λόγω λαθών στον υπολογισμό εμβαδών που δηλώνονται από τους μελετητές".

Υπογραμμίζει ότι το ΕΤΕΚ διαφωνεί κάθετα με τέτοιες προσεγγίσεις και αντί τούτου ανέμενε από τον ΕΟΑ να παρουσιάσει και να εξηγήσει τα προβλήματα που παρατηρούνται ώστε οι αποκλίσεις να αποφεύγονται, στο πλαίσιο της απαραίτητης συνεργασίας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τις σχέσεις του οργανισμού με τους μελετητές, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Περαιτέρω, σημειώνει, "θα αναμέναμε πως ο ΕΟΑ θα ασκούσε, από κοινού και με το ΕΤΕΚ, πιέσεις προκειμένου οι απαραίτητοι έλεγχοι που θα πρέπει να διενεργούνται από το σύστημα Ιππόδαμος να αυτοματοποιηθούν ώστε να παρέχονται όλες εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα απέτρεπαν ανάλογα λάθη, αλλά και να απλοποιηθούν, με την ταχύτερη δυνατή υιοθέτηση της πρότασης που το ΕΤΕΚ υπέβαλε ήδη προς την Πολιτεία".

Το ΕΤΕΚ καλεί τον ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσει άμεσα σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης προκειμένου να δοθεί χρόνος για απαραίτητη διαβούλευση.

