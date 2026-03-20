Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ξεκαθάρισε τη θέση της Υπηρεσίας αναφορικά με τις καταγγελίες κτηνοτρόφων, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι Και Κάτι» του Σίγμα.

Διαψεύδει απειλές προς κτηνοτρόφους

Ο κ. Πίπης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί απειλών για συλλήψεις, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία λειτουργεί αυστηρά στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Όπως ανέφερε, «δεν απειλήσαμε ποτέ κανένα», διευκρινίζοντας ότι αποστολή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι η εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και της οικονομίας και του εισοδήματος των ίδιων των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία απευθείας επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους που προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες.

Παρέμβαση αστυνομίας και εμπόδια στους ελέγχους

Ο διευθυντής εξήγησε ότι επικοινώνησε μόνο με τον αστυνομικό που βρέθηκε στο σημείο, ο οποίος τον ενημέρωσε για παρεμπόδιση του έργου των λειτουργών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κτηνοτρόφοι εμπόδισαν τους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις, εξετάσεις ζώων και λήψη δειγμάτων. Τόνισε ότι η νομοθεσία παρέχει στους λειτουργούς απρόσκοπτη πρόσβαση σε υποστατικά με ζώα ή ζωικά προϊόντα.

Επισήμανε επίσης ότι η παρεμπόδιση των αρμόδιων αρχών συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, κάτι που —όπως διευκρίνισε— μετέφερε στον αστυνομικό και όχι απευθείας στους κτηνοτρόφους.

«Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί για παράνομες δειγματοληψίες

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς ότι οι δειγματοληψίες ήταν παράνομες, ο κ. Πίπης τους χαρακτήρισε αβάσιμους.

Εξήγησε ότι, μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα, η νομοθεσία επιβάλλει αυξημένη επιτήρηση τόσο στις ζώνες προστασίας όσο και στις ζώνες επιτήρησης. Οι έλεγχοι, όπως είπε, γίνονται για την προστασία των ίδιων των κτηνοτρόφων, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια με σοβαρές επιπτώσεις.





Σοβαρός κίνδυνος εξάπλωσης του ιού

Ο διευθυντής προειδοποίησε ότι η παρεμπόδιση των ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διασπορά της νόσου, επισημαίνοντας ότι ο ιός μεταδίδεται εύκολα, ακόμη και αερογενώς.

Τόνισε ότι η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, όπως οι έλεγχοι και οι αναγκαίες θανατώσεις ζώων, αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της νόσου σε άλλες περιοχές της Κύπρου.

Αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση

Ο κ. Πίπης άφησε αιχμές για πολιτική διάσταση της υπόθεσης, συνδέοντας τις αντιδράσεις με την προεκλογική περίοδο.

Όπως ανέφερε, παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν δεν προκαλούσαν αντιδράσεις, εκφράζοντας την άποψη ότι το ζήτημα ενδέχεται να τυγχάνει εκμετάλλευσης.

«Κρίσιμη η στάση των κτηνοτρόφων»

Καταληκτικά, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της κατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των κτηνοτρόφων.

Προειδοποίησε ότι αν δεν επιτραπεί στις αρμόδιες υπηρεσίες να επιτελέσουν το έργο τους, ο ιός ενδέχεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, εκφράζοντας ανησυχία ακόμη και για εμφάνιση κρουσμάτων σε περιοχές που μέχρι στιγμής παραμένουν ανεπηρέαστες.





