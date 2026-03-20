Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού εντός σχολικών μονάδων εγείρει η καταγγελία σε βάρος εκπαιδευτικού για συμπεριφορά απέναντι σε ευάλωτους μαθητές, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το θέμα σχολίασε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους.

Η κ. Περικλέους τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι η καταγγελία υποβλήθηκε ανώνυμα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, σημειώνοντας ότι αυτό αφήνει περιθώρια ερωτημάτων ως προς την προέλευσή της.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος του γραφείου της Επιτρόπου είναι να παρακολουθεί τη διαδικασία και να παρεμβαίνει αξιολογώντας τις ενέργειες τόσο του σχολείου όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία για μπούλινγκ εκπαιδευτικού σε μαθητές: «Είναι πάρα πολύ σοβαρό»

«Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση παιδιών»

Η Επίτροπος χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Όπως ανέφερε, όταν ένας εκπαιδευτικός στοχοποιεί ευάλωτους μαθητές, επηρεάζεται σοβαρά η αυτοπεποίθηση και η αυτοεικόνα τους, ενώ ενισχύεται το αίσθημα αποκλεισμού.

«Δημιουργείται η εντύπωση ότι το σχολείο δεν λειτουργεί δημοκρατικά, ότι τα παιδιά δεν έχουν φωνή και καθίστανται “αόρατα”», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον οφείλει να είναι χώρος ασφάλειας και στήριξης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να ενεργοποιούνται άμεσα οι μηχανισμοί στήριξης, όπως οι σχολικοί σύμβουλοι και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, ώστε να προλαμβάνονται τα φαινόμενα πριν κλιμακωθούν.

Απουσία μηχανισμών καταγγελίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Περικλέους στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών και ασφαλών μηχανισμών καταγραφής παραπόνων εντός των σχολείων. Όπως σημείωσε, πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν, καθώς ανησυχούν για πιθανές συνέπειες ή θεωρούν ότι δεν θα εισακουστούν.

«Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται κάποιος να απευθύνεται ανώνυμα σε εξωτερικές αρχές για ζητήματα που συμβαίνουν στο σχολείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι απαιτείται μια σαφής διαδικασία που να προστατεύει τον καταγγέλλοντα και να διασφαλίζει ότι κάθε αναφορά διερευνάται ουσιαστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος θα ενδυναμώνει τα παιδιά και θα ενισχύει το αίσθημα δικαιοσύνης.

Ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος

Παρά το περιστατικό, η Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιτελεί το έργο της με αφοσίωση, χαρακτηρίζοντάς τους «διαμάντια». Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι εξαιρέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της «αυθεντικής παιδαγωγικής σχέσης» μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν τις ανάγκες κάθε παιδιού και να λειτουργούν ως υποστηρικτές των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με την ίδια, η καταγγελία φαίνεται να σχετίζεται ακόμη και με ζητήματα όπως η ατομική υγιεινή και η εμφάνιση μαθητών, γεγονός που –αν επιβεβαιωθεί– καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή, καθώς αγγίζει ζητήματα αξιοπρέπειας και κοινωνικής ευαλωτότητας.

Κάλεσμα για βελτίωση των «αντανακλαστικών»

Κλείνοντας, η κ. Περικλέους υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε κάθε περιστατικό να αντιμετωπίζεται ολιστικά.

«Το εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτει μηχανισμούς και κανονισμούς. Εκεί που πρέπει να βελτιωθούμε είναι στα αντανακλαστικά του σχολείου, ώστε να παρεμβαίνει έγκαιρα», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν ως προασπιστές των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πορίσματα να αναμένονται το επόμενο διάστημα.