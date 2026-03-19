Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη το βράδυ (19/03/2026) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (Α6), κοντά στον κόμβο Ερήμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έλαβε το RoadReportCY, το συμβάν συνέβη περίπου στις 18:20, ενώ ο δρόμος ήταν βρεγμένος και ολισθηρός λόγω βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Εικόνες και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν ένα όχημα αναποδογυρισμένο με την οροφή προς τα κάτω, το οποίο εμποδίζει εν μέρει τη δεξιά λωρίδα της εθνικής οδού. Η κυκλοφορία προς την κατεύθυνση Λεμεσού-Πάφου επηρεάστηκε, με τα οχήματα να επιβραδύνουν καθώς πλησίαζαν τον τόπο του συμβάντος.

