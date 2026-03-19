Θέματα ασφάλειας και νόμιμης λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, συζητήθηκαν την Πέμπτη σε συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι σε αριθμό υποστατικών εξακολουθούν να παρουσιάζονται παρατυπίες και παρανομίες, ιδίως σε σχέση με άδειες πυρασφάλειας, καθώς και αυθαίρετες προσθήκες και μετατροπές χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τον Υπουργό να τονίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και να ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι δυσκολίες και η πολυπλοκότητα που παρατηρούνται σήμερα στις διαδικασίες αδειοδότησης, λόγω της εμπλοκής πολλαπλών αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο κ. Φυτιρής κάλεσε τον Σύνδεσμο να υποβάλει εισηγήσεις για τη βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.



ΠΑΣΙΚΑ: Σοβαρή θεσμική οπισθοδρόμηση η απόσυρση νομοσχεδίου για κέντρα αναψυχής





Την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για την αιφνίδια απόσυρση, όπως αναφέρει, λίγο πριν οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, του νομοσχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αναψυχής, εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), κάνοντας λόγο για σοβαρή θεσμική οπισθοδρόμηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΑΣΙΚΑ αναφέρει ότι το νομοσχέδιο ήταν αποτέλεσμα εκτενούς διαλόγου, διαβουλεύσεων και συγκλίσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και, στη διαμορφωθείσα μορφή του, είχε εξασφαλίσει, όπως σημειώνει, τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Προσθέτει ότι κατά την τελευταία εβδομάδα, μετά και την αναβολή που ζητήθηκε χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καταγράφηκαν, όπως υποστηρίζει, συντονισμένες προσπάθειες από συγκεκριμένους κύκλους για ανατροπή της ισορροπίας που είχε επιτευχθεί, μέσω διασποράς παραπλανητικών και ανακριβών πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, καθώς οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν στο πλαίσιο της Βουλής, επελέγη τελικά η απόσυρση του νομοσχεδίου, στερώντας από τον τομέα της φιλοξενίας ένα σύγχρονο και ισορροπημένο θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΠΑΣΙΚΑ αναφέρει ακόμη ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κίνητρα που οδήγησαν στην απόφαση, καθώς και κατά πόσο το δημόσιο συμφέρον αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα.

Προσθέτει πως η απόσυρση ενός νομοσχεδίου που, όπως σημειώνει, είχε ήδη διαμορφωθεί μέσα από ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση, την ύστατη στιγμή πριν από την ψήφισή του, συνιστά πλήγμα στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι πρόκειται για ανατροπή μιας συλλογικής και δημοκρατικής διαδικασίας, η οποία, όπως αναφέρει, είχε καταλήξει σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα για το σύνολο του τομέα.

Παράλληλα, καλεί την Πολιτεία να επανέλθει άμεσα με το κείμενο που διαμορφώθηκε μέσα από τον διάλογο και να σεβαστεί τη διαδικασία και τους θεσμούς.





Πηγή: ΚΥΠΕ