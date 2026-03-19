Νέα κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 11 το βράδυ της ίδιας ημέρας και αφορά μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες ιδιαίτερα στα νότια και τα δυτικά, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι.





Νέα προειδοποίηση για καταιγίδες, για την Παρασκευή - 20 Μαρτίου pic.twitter.com/WRAhoFQfY9 — CYMET (@CyMeteorology) March 19, 2026





Αναλυτικά η πρόγνωση:

Βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει παροδικά το νησί, ενώ νέα διαταραχή από τα δυτικά θα επηρεάσει την περιοχή από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.





Απόψε, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες και ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σταδιακά, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και παρατεταμένα, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια παράλια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμένει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και σταδιακά στα προσήνεμα θα καταστεί μέχρι κυματώδης.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Το Σάββατο, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, κυρίως στα δυτικά και στα νότια.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, όπου θα παραμείνει μέχρι και τη Δευτέρα.