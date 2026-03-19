Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε και επίσημα Συνδεδεμένο Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στις 17 Μαρτίου, μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης που υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025. Η επταετής συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή της Κύπρου στα προαιρετικά προγράμματα της ESA.

Ο Γενικός Διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, ενημέρωσε τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού, για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 6 Μαρτίου 2026.

Η μετάβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας από το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους της ESA σε Συνδεδεμένο Μέλος της ESA βασίζεται στις θετικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο από την ESA όσο και από την Κυβέρνηση της Κύπρου σχετικά με το αναπτυσσόμενο διαστημικό οικοσύστημα της χώρας, τις αυξανόμενες δυνατότητές της και τη δυναμική της να συμβάλει στα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα.

Τι σημαίνει η ιδιότητα συνδεδεμένου μέλους

Η ιδιότητα του Συνδεδεμένου Μέλους επιτρέπει στην Κύπρο να συμμετέχει στα προαιρετικά προγράμματα της ESA, δίνοντας τη δυνατότητα στη βιομηχανία, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας να εμπλακούν πιο στενά με τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει ειδικότερα σε αρκετά προαιρετικά προγράμματα της ESA σε βασικούς στρατηγικούς τομείς, όπως τα FutureEO (Παρατήρηση της Γης του Μέλλοντος), ARTES (Προηγμένη Έρευνα σε Συστήματα Τηλεπικοινωνιών), GSTP (Γενικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Τεχνολογίας) και ACCESS (Επιτάχυνση της Εμπορευματοποίησης και της Ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Τομέα).

Επιπλέον, θα υλοποιηθεί από την ESA ένα πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Κατόπιν Αιτήματος (Requesting Party Activities – RPA), το οποίο θα χρηματοδοτείται πλήρως από την Κύπρο και θα είναι ανοικτό αποκλειστικά σε κυπριακούς φορείς. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος της Κύπρου και στη διευκόλυνση της ισχυρότερης συμμετοχής κυπριακών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα προαιρετικά προγράμματα της ESA.

Η ESA και η Κύπρος συνεργάζονται με επιτυχία από το 2017, στο πλαίσιο του Σχεδίου της ESA για τα Ευρωπαϊκά Συνεργαζόμενα Κράτη. Η ιδιότητα του Συνδεδεμένου Μέλους θα βοηθήσει την Κύπρο να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τα κράτη μέλη της ESA. Οι κυπριακοί φορείς θα αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά προγράμματα, την τεχνογνωσία και το βιομηχανικό δίκτυο της ESA, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και διεθνείς συνεργασίες.

Ο Υφυπουργός Νικόδημος Δαμιανού υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στα προγράμματα της ESA θα ενισχύσει την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, θα στηρίξει την τοπική βιομηχανία και θα ενδυναμώσει τους δεσμούς με την ευρύτερη ευρωπαϊκή διαστημική κοινότητα.

Ο Γενικός Διευθυντής της ESA ευχαρίστησε θερμά τον Υφυπουργό Δαμιανού για τη μέχρι σήμερα γόνιμη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και ESA και εξέφρασε την προσδοκία του για την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης, μέσω της σταθερά διευρυνόμενης συμμετοχής της Κύπρου στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA.