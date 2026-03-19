Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να βρεθεί η κοινή συνισταμένη για να καταστεί δυνατόν να κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την άφιξη νοσηλευτών από τρίτες χώρες, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Ευθύμιος Δίπλαρος. Ζήτησε όπως χαμηλώσουν οι τόνοι και να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους, ούτως ώστε να βρεθεί η κοινή συνισταμένη.

Η Επιτροπή συζήτησε μεταξύ άλλων σχετικά με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο και συγκεκριμένα για την αναβάθμιση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά την άσκηση της νοσηλευτικής και μαιευτικής με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τους ασθενείς και την εν γένει καλύτερη και ορθότερη άσκηση του επαγγέλματος. Ξεκίνησε επίσης η κατ’ άρθρον συζήτηση σχετικά με την απάλειψη πρόνοιας η οποία είναι σε αντίθεση με άλλη σχετική νομοθεσία και δημιουργεί κώλυμα στην υποβολή αιτήσεων από νοσηλευτές και μαίες προερχόμενους από τρίτες χώρες για εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο.

«Τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από εμένα προσωπικά σε πλήρη συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, όπως επίσης και με τις ηγεσίες των νοσηλευτών, ούτως ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη για να μπορέσουμε, επιτέλους, το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την άφιξη από τρίτες χώρες νοσηλευτών να είναι ενώπιον προς ψήφιση της Βουλή», είπε ο κ. Δίπλαρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία.

Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίας στο Υπουργείο Υγείας στις 1000 το πρωί της Πέμπτης, εντόπισαν ότι το πρόβλημα έγκειται σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. «Αποφασίσαμε όλοι ότι θα χαμηλώσουμε τους τόνους, όλοι οι φορείς, και θα καταβληθεί μία ύστατη προσπάθεια από πλευράς Υπουργού Υγείας και προς την ΟΕΒ αλλά και προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία δεν έχουν ακόμα συλλογική σύμβαση με τους νοσηλευτές, ούτως ώστε να δούμε πώς ξεπερνούμε το πρόβλημα, και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει έρθει ενώπιον μας να οδηγηθεί προς ψήφιση και αυτό», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε επικρίσεις «κάποιων οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν, θέλησαν να επικρίνουν την Επιτροπή Υγείας της Βουλής ότι καθυστερεί η τέλος πάντων ακούει τις συντεχνίες», ο κ. Δίπλαρος είπε ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον ίδιο να οδηγήσω το νομοσχέδιο ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής «και εκεί να καταψηφιστεί και να έρθουν μετά από ένα χρόνο, κάποιοι άλλοι, όσοι θα είναι εδώ, να ξεκινήσουν και πάλι τη συζήτηση».

«Δεν έχω μάθει να δημιουργώ προβλήματα, έχω μάθει να επιλύω προβλήματα τα οποία δημιουργούν άλλοι γι’ αυτό η παράκληση προς όλους είναι να χαμηλώσουν τους τόνους και να βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας, ούτως ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη για να προχωρήσουμε μπροστά πριν και πάνω από όλα για το καλό των ασθενών μας», είπε.



Πηγή: ΚΥΠΕ