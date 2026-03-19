Ευεργετικές βροχές και χαλαζόπτωση συνθέτουν το καιρικό σκηνικό της Πέμπτης.





Σε διάφορες περιοχές του νησιού τις μεσημβρινές ώρες παρατηρείται έντονη βροχόπτωση και χαλάζι ως απότοκο της Κίτρινης Προειδοποίησης που ανακοίνωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.











Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αναμένονται τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, ενώ σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι.

Σε ισχύ είναι μέχρι τις 18:00 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση, για μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν το νησί, με την ένταση της βροχόπτωσης να κυμαίνεται μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Απόψε, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες και ορεινές περιοχές.

