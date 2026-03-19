Tην ετοιμότητά της να στηρίξει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, εξαιτίας της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, δηλώνει, σε ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τονίζοντας ότι για την ΟΣΑΚ προέχει η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Μετά από ενημέρωση τόσο από τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές όσο και από τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και αφού έχει μελετήσει τα δεδομένα και διαμορφώσει τη θέση της, η ΟΣΑΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση της, αναφέρει καταρχάς ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και επηρεάζει ήδη όχι μόνο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αλλά και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η έλλειψη νοσηλευτών επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του συστήματος και εμποδίζει την εφαρμογή νομοθεσιών που έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή αλλά και νομοθεσιών που αναμένεται να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα, όπως ο νόμος που ρυθμίζει την αδειοδότηση των κέντρων αποκατάστασης, ο νόμος για την κοινοτική νοσηλευτική καθώς και η νομοθεσία που θα ρυθμίζει τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, λέει.

«Όταν το οργανωμένο κίνημα των ασθενών διεκδικεί και στηρίζει τη θεσμοθέτηση τέτοιων κρίσιμων νομοθεσιών, αναμένει ταυτόχρονα και την ουσιαστική εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, η μη διαθεσιμότητα νοσηλευτών καθιστά τις νομοθεσίες αυτές γράμμα κενό», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι στηρίζει τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως αυτές έχουν κατατεθεί από τον Υπουργό Υγείας στη Βουλή, με στόχο την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή της, οι επιφυλάξεις που εκφράζονται για την εργοδότηση καταρτισμένων νοσηλευτών από το εξωτερικό είναι λανθασμένες, σε μια περίοδο όπου το σύστημα αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού.

Την ίδια στιγμή, η ΟΣΑΚ απαιτεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, τον καθορισμό αυστηρών κριτηρίων και διαδικασιών για τη διασφάλιση του επιπέδου εκπαίδευσης των νοσηλευτών που ενδεχομένως να εργοδοτηθούν από τρίτες χώρες, όταν τα προσόντα τους δεν έχουν αποκτηθεί σε κυπριακά πανεπιστήμια, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και από τους εργοδότες να ενεργήσουν με υπευθυνότητα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών «και όχι το κέρδος ή την εξοικονόμηση».

Στο πλαίσιο των πιο πάνω, η ΟΣΑΚ καλεί τους φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές να ενεργήσουν με πνεύμα συνεργασίας, ώστε να εξευρεθεί λύση που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή, τον Υπουργό Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή πρόσθετων μέτρων και ολοκληρωμένης στρατηγικής που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα συνολικά και σε μόνιμη βάση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να διαχειριστεί το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και να προχωρήσει στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθεσιών πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της.

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει ταυτόχρονα στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η αποδέσμευση των νοσηλευτών από μη νοσηλευτικά καθήκοντα και η στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα απαιτητικά ωράρια του επαγγέλματος», σημειώνει.

Τέλος, η ΟΣΑΚ αναφέρει ότι η ασφάλεια των ασθενών και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ