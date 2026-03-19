Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των 6 ετών, επέβαλε στις 17 Μαρτίου 2026 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε κατηγορούμενο, ο οποίος κατόπιν παραδοχής, κρίθηκε ένοχος και στις 18 κατηγορίες που αντιμετώπιζε για τα αδικήματα κατοχής, απόκτησης και διανομής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου προσώπου, καθώς και αδικημάτων κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Το Δικαστήριο, στην απόφαση του, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η σοβαρότητα των αδικημάτων προκύπτει και από την ίδια την φύση τους αλλά και τις συνέπειες που πράξεις αυτού του είδους έχουν στα θύματά τους. Λόγω, μάλιστα, της αυξανόμενης διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας, τα τελευταία χρόνια, […] προέκυψε η ανάγκη για τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, σκοπός της οποίας δεν είναι άλλος από την προστασία των παιδιών από τη χρησιμοποίησή τους ως αντικειμένων ηδονής.»

Το Δικαστήριο συνεχίζει δε, καταγράφοντας: «Το εύρος της εγκληματικής δράσης του κατηγορούμενου επιβάλλει, κατά την κρίση μας, την αυστηρή αντιμετώπιση του ώστε να δοθεί το μήνυμα ότι η ενασχόληση με κατοχή, απόκτηση και διανομή παιδικού πορνογραφικού υλικού δεν μπορεί να γίνει ανεκτή για οποιοδήποτε υποκειμενικό λόγο και αν λαμβάνει χώρα.»

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2021 με 2025.

Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της φύσης της υπόθεσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η κα Νάντια Κόλιαρου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.