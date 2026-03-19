Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, 23χρονος κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού και ανάλογων πράξεων καθώς και μαχαιροφορίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από τρία πρόσωπα ηλικίας 36, 30 και 25 ετών, σύμφωνα με τους οποίους, γύρω στις 8.50 χθες βράδυ, είχαν έλθει σε λογομαχία με 23χρονο, εντός πολυκατοικίας στη Λάρνακα.

Ο 23χρονος φέρεται να κάλεσε στο σημείο φιλικά του πρόσωπα, τα οποία φέρονται να επιτέθηκαν στους παραπονούμενους και να τραυμάτισαν τον 25χρονο και τον 30χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Τον βρήκε η Αστυνομία πάνω στην τουαλέτα να ξεφορτώνεται ναρκωτικά

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος έφερε τραύματα στην πλάτη από τέμνων όργανο και άλλα τραύματα. Ο 30χρονος έφερε τραύματα στο χέρι από τέμνων όργανο. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο.

Μέλη της Αστυνομίας που μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.