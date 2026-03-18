Σύννεφα Mammatus σχηματίστηκαν στον ουρανό της Κύπρου το απόγευμα της Τετάρτης (18/3).

Το όνομά τους προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma που σημαίνει «μαστός» ή «στήθος.

Πρόκειται για σύννεφα που σχηματίζονται σε συνδυασμό με έναν άλλο τύπο νεφών που λέγονται σωρειτομελανίες (cumulonimbus) και μάλιστα με τα πιο ασταθή από αυτά, κάτι που οδηγεί στον συλλογισμό ότι συνδέονται με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων.

Δείτε φωτογραφίες από Καιρόφιλους Κύπρου:

Φωτογραφία από Μιχάλη Μιχαήλ

Φωτογραφία από Μαγδαλένα Πουργουρίδη

Φωτογραφία από Μάριο Ευσταθίου