Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 η ημερίδα του Κολλεγίου Επιχειρηματικών Σπουδών Κύπρου, CBS College με τίτλο «Ψηφιακή Ορατότητα και Επιχειρήσεις στην Εποχή των LLMs», στο Δημοτικό Κοινωνικό- Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του CBS College για ουσιαστική διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και ανέδειξε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και κρίσιμο θέμα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, τη μετάβαση από την παραδοσιακή λογική της αναζήτησης στη νέα πραγματικότητα των συστημάτων απαντήσεων που βασίζονται σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs).

Το CBS College εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την ημερίδα και συνέβαλαν με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κεντρικό ομιλητή, Δρ. Γιώργο Μέλιλλο, Ακαδημαϊκό, Ερευνητή AI & Prompt Engineering Specialist CBS για την εξαιρετική παρουσίαση και την ουσιαστική συμβολή του στην ανάδειξη των νέων δεδομένων που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της ψηφιακής ορατότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Ξεχωριστές ευχαριστίες προς τους συνομιλητές του Δρ. Μέλιλλου, οι οποίοι με τις παρεμβάσεις, τις τοποθετήσεις και τον δημιουργικό τους προβληματισμό εμπλούτισαν ουσιαστικά τη συζήτηση και ενίσχυσαν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ημερίδας:

τον κ. Μάριο Πούλλαδο, Διευθυντής Σύνταξης Sigmalive,

τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Chief Communications Officer and Founder, Clemira Ltd

και τον Δρ. Μιχάλη Τσικαλά, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης.

Η συμβολή τους υπήρξε πολύτιμη στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η εποχή των LLMs για την επικοινωνία, το marketing, την αξιοπιστία της πληροφορίας και τη στρατηγική παρουσία των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ημερίδας, το CBS College επιβεβαιώνει τη διαρκή του δέσμευση να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που προάγουν τη γνώση, την καινοτομία και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.