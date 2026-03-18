Λανθασμένη είναι η πληροφόρηση περί «διακοπής χορηγίας» για τυφλά άτομα, αναφέρει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η Χορηγία Τυφλών «συνεχίζεται ομαλά» και οι αιτήσεις εξετάζονται κανονικά.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν «από λανθασμένη πληροφόρηση, η οποία διακινείται και αναπαράγεται τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τη Χορηγία Τυφλών», το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει ότι η Χορηγία Τυφλών, ως επίδομα ύψους €382 μηνιαίως, που δικαιούνται τυφλά άτομα, από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, «συνεχίζεται ομαλά, χωρίς καμιά διακοπή, ούτε για τους υφιστάμενους λήπτες, ούτε για τους νέους, των οποίων οι αιτήσεις εξετάζονται κανονικά».

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει, σήμερα, λαμβάνουν την Χορηγία Τυφλών 1.995 δικαιούχοι, με συνολική δαπάνη €9,3 εκ. ετησίως. «Από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, περίοδο για την οποία λανθασμένα έχει δημοσιευτεί ότι τερματίστηκε η εξέταση αιτήσεων, έχουν εξεταστεί από τα τρία Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και εγκρίθηκαν 88 νέοι δικαιούχοι τυφλοί. Η εξέταση 120 αιτήσεων που εκκρεμούν σήμερα συνεχίζεται ομαλά».

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει ότι «λυπάται να παρατηρήσει ότι η λανθασμένη πληροφόρηση γύρω από το θέμα, το οποίο προκαλεί αβάσιμες και ατεκμηρίωτες ανησυχίες στους τυφλούς της Κύπρου, δυστυχώς προέρχεται από την ίδια την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών».

Σημειώνεται επίσης ότι στο υπό εξέταση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2026», ο ορισμός του τυφλού ατόμου, περιλαμβάνεται ακριβώς όπως ισχύει και σήμερα και η Χορηγία Τυφλών έχει ενσωματωθεί ακριβώς όπως ισχύει και σήμερα.

«Όχι μόνο η Χορηγία δεν «καταργείται» ή «μειώνεται», όπως ισχυρίζονται τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, αλλά αντίθετα, μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου σε Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο θα δύναται να αυξήσει και τη Χορηγία Τυφλών και όλα τα άλλα επιδόματα σε άτομα με αναπηρίες, καθώς και να διευρύνει τις παροχές για προσωπική βοήθεια, κατ’ οίκον φροντίδα και ανεξάρτητη διαβίωση σε μεγαλύτερο αριθμό νέων δικαιούχων», προσθέτει.

Παράλληλα, αναφέρει, στο ίδιο νομοσχέδιο, «ρητά διαφυλάσσονται» και όλα τα παρεμφερή δικαιώματα των τυφλών ατόμων και όλων των ατόμων με αναπηρίες που και σήμερα δικαιούνται με άλλες νομοθεσίες άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η διατίμηση ηλεκτρικού ρεύματος.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας διαβεβαιώνει «για ακόμη μία φορά» όλα τα άτομα με αναπηρίες ότι παραμένει προσηλωμένο στο στόχο της βελτίωσης των παροχών και της ευημερίας των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ