Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 03:00 το πρωί, αρχίζει η περίοδος της θερινής ώρας στην Κύπρο για το 2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα μπροστά.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, αναφέρεται ότι σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5563, Κ.Δ.Π 293/2021, παράγραφος (ε)).

Η περίοδος της θερινής ώρας θα τερματιστεί την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.