Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κύπρο από απόψε μέχρι και την Κυριακή, ενώ σχεδόν βέβαιη θεωρείται η έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για ισχυρές καταιγίδες αύριο, κυρίως για το εσωτερικό και τα ορεινά, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Αντρέας Χατζηγεωργίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηγεωργίου, βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη βόρεια Αίγυπτο κινείται προς την περιοχή και αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από απόψε, φέρνοντας αρχικά μεμονωμένες βροχές το απόγευμα και αργότερα τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας.

Αύριο, σημείωσε, αναμένονται, κυρίως μετά το μεσημέρι, αλλά πιθανόν και νωρίτερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ «το πιο πιθανό, σχεδόν βέβαιο» είναι να εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, με διάρκεια περίπου από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

Πρόσθεσε ότι μετά το πρώτο σύστημα θα ακολουθήσει νέα διαταραχή από τα δυτικά, η οποία θα κινηθεί ανατολικά και θα επηρεάζει την περιοχή από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. «Έρχονται δηλαδή συνεχόμενες δύο διαταραχές. Η μία είναι από την Αίγυπτο και κινείται βόρεια, και η άλλη από τα δυτικά και θα κινείται ανατολικά», είπε.

Από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, συνέχισε, αναμένεται να επικρατούν ασταθείς καιρικές συνθήκες, με κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες φαίνεται να είναι έντονες, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας είπε ότι σήμερα ανέρχεται στους 22 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και στα παράλια, επίπεδα αρκετά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, πρόσθεσε, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 20 με 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια, ενώ το Σάββατο θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση, για να διαμορφωθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής, που είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για τα παράλια της Κύπρου, η οποία απευθύνεται κυρίως στους ψαράδες, για πολύ ισχυρούς και παροδικά σφοδρούς βορειοανατολικούς έως ανατολικούς ανέμους έντασης 6 με 7 μποφόρ.

Σημείωσε ακόμη ότι οι άνεμοι, που τώρα είναι βορειοανατολικοί, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να στραφούν σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, με ενισχυμένες εντάσεις κατά διαστήματα, σε συνδυασμό με το δεύτερο βαρομετρικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ