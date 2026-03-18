Την Κυριακή, 22 Μαρτίου, στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, θα τελεστεί η κηδεία του διακεκριμένου Κύπριου σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές για τη στήριξη οικογενειών του χωριού, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν το όνειρο των σπουδών τους.

Ο διακεκριμένος σεφ έφυγε από τη ζωή το Σαββάτου 14 Μαρτίου, σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από αιφνίδια ανακοπή καρδιάς.

Η αγγελία θανάτου

Τον πολυαγαπημένο μας υιό, αδελφό και θείο, ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, από τον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, που απεβίωσε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, κηδεύουμε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 1:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να τιμήσουν την εξόδιο ακολουθία του.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια από τις 12 μέχρι την 1μμ.

Μετά την εξόδιο ακολουθία και την ταφή, θα ακολουθήσει καφές της παρηγοριάς, στην πλατεία του χωριού, μπροστά από το πατρικό σπίτι της οικογένειας.

Οι τεθλιμμένοι:

Μητέρα,

-Θεσσαλία Μαυρομμάτη

Αδέλφια

-Δέσποινα και Ευαγόρας Παπασάββα

-Παρασκευή και Μιχάλης Μάρκου

-Ευαγόρας και Κασσάνδρα Μαυρομμάτη

-Κώστας και Γεωργία Αττικουρή

-Θεοδώρα και Κύπρος Κυπριανού

-Διονύσης και Μαριλύν Μαυρομμάτη

Αδελφοτέκνια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές για τη στήριξη οικογενειών του χωριού μας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν το όνειρο των σπουδών τους