Έφοδο σε γνωστή πιτσαρία πραγματοποίησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία και συγκεκριμένα μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι» ο ιδιοκτήτης και Διευθυντής της αλυσίδας Πιτσαριών, Αντρέας Σάββα, τα μέλη της Αστυνομίας, χωρίς προειδοποίηση, μπήκαν στο χώρο παραγωγής των φαγητών και συνέλαβαν δύο υπαλλήλους.

Σημείωσε πως ενημέρωσαν τους Αστυνομικούς ότι θα προσκόμιζαν άμεσα όλα τα έγραφα που χρειάζονταν για να αποδείξουν ότι οι υπάλληλοι είναι νόμιμοι, κάτι το οποίο δεν αποδέχθηκαν με αποτέλεσμα να συλλάβουν τους δύο υπαλλήλους και τον μάνατζερ.

Όπως ανέφερε, αποστάλθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα στις Αρχές, όπου διαπιστώθηκε ότι εργάζονται νόμιμα, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά των μελών της Αστυνομίας ήταν η χειρότερη.

Πρόσθεσε ότι, όπως ενημερώθηκε, η έφοδος της Αστυνομίας έγινε μετά από καταγγελία που λήφθηκε.

Σημείωσε, πως θα προβούν σε καταγγελία για την Υπηρεσία, τονίζοντας ότι οι υπάλληλοι που συνελήφθησαν βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Μπορούσαν κάλλιστα να τους καλέσουν στο γραφείο, μέχρι να διαβεβαιώσουν όλα τα στοιχεία, χωρίς να μπουν σε αυτήν την διαδικασία, σε κλάσματα δευτερόλεπτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.