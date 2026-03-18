Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από στοιχεία που δείχνουν ασυνήθιστη αύξηση εισαγωγών χάλυβα οπλισμού από την Αίγυπτο με διαφορετική τελωνειακή κατηγοριοποίηση από την αναμενόμενη. Το ζήτημα αφορά άμεσα και την Κύπρο, όπου καταγράφεται παρόμοιο μοτίβο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική έρευνα και ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Linkedin, ο χάλυβας οπλισμού (rebar), που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, υπάγεται κανονικά σε κατηγορία η οποία υπόκειται σε αυστηρές ποσοστώσεις της ΕΕ, επιπλέον δασμούς 25% όταν ξεπερνιούνται τα όρια, καθώς και σε κανόνες καταγραφής εκπομπών άνθρακα (CBAM). Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, σημαντικές ποσότητες φαίνεται να δηλώνονται με διαφορετικό τελωνειακό κωδικό, που δεν υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς.

Η πρακτική αυτή καταγράφεται ήδη σε χώρες όπως η Βουλγαρία, ενώ στην Κύπρο οι εισαγωγές με τον συγκεκριμένο «εναλλακτικό» κωδικό αυξήθηκαν θεαματικά το 2025, φτάνοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και 30.000 τόνους μέσα σε ένα έτος.

Παράλληλα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος – όπως η σήμανση B500C, η μορφή με νευρώσεις και οι μηχανικές ιδιότητες – παραπέμπουν ξεκάθαρα σε χάλυβα οπλισμού, δηλαδή σε προϊόν που κανονικά θα έπρεπε να υπάγεται στην αυστηρότερη κατηγορία. Αυτό δημιουργεί ενδείξεις πιθανής ασυμφωνίας μεταξύ της πραγματικής φύσης του προϊόντος και της δηλωμένης ταξινόμησης.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας πρακτικής μπορεί να είναι πολλαπλές:

απώλεια σημαντικών εσόδων για την ΕΕ από δασμούς

στρέβλωση των στοιχείων για τις εκπομπές άνθρακα στο πλαίσιο του CBAM

αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος επιχειρήσεων που τηρούν πλήρως τους κανονισμούς

Ειδικά σε μικρές αγορές όπως η κυπριακή, ακόμη και μικρές διαφορές κόστους ανά τόνο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές έργων και διαγωνισμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που διασταύρωσε το SigmaLive, το θέμα εξετάζεται ήδη από τις τελωνειακές αρχές της Κύπρου, ενώ δεν αποκλείεται να απασχολήσει και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιβεβαιωθεί ευρύτερο μοτίβο.

Παρότι δεν διατυπώνονται άμεσες κατηγορίες, η σύγκλιση στοιχείων σε αρκετές χώρες δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. Το βασικό ερώτημα παραμένει αν πρόκειται για τεχνική ασάφεια στην ταξινόμηση ή για πρακτική που επιτρέπει την παράκαμψη των ευρωπαϊκών κανόνων.