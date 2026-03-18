Συνελήφθη χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση 56χρονος, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και πρόκληση οδικής σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10 χθες βράδυ, ενώ ο 56χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του σε δρόμο στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Ο 56χρονος συνέχισε την πορεία του και ακολούθως προσέκρουσε σε άλλα τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας τους υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Από την πρόσκρουση στο τελευταίο αυτοκίνητο, αυτό κινήθηκε μπροστά και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο κοντά του. Το όχημα του 56χρονου ακινητοποιήθηκε κατά την τελευταία πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού όπου εντόπισαν τον 56χρονο εντός του οχήματός του.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε προκαταρτικός έλεγχος αλκοτέστ με ένδειξη 112μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λεμεσού για τελικό έλεγχο αλκοτέστ όπου δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής και συνελήφθη.

Αυτός τέθηκε υπό κράτηση με την Τροχαία Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.