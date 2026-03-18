Εν μέσω πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ με το καθεστώς των Φρουρών της Επανάστασης, μια ομάδα Ιρανών πραγματοποίησε συγκέντρωση χθες βράδυ έξω από την Πρεσβεία της Τεχεράνης στη Λευκωσία, για να γιορτάσει το παραδοσιακό ιρανικό φεστιβάλ Τσεχαρσανμπέ Σουρί (Κόκκινη Τετάρτη), όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιοποίησε το ιρανικό δίκτυο Manoto News.





نیکوزیا|قبرس جنوبی؛ تجمع ایرانیان در چهارشنبه سوری pic.twitter.com/gSLw0Eadwb — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 17, 2026

Η Τσεχαρσανμπέ Σουρί είναι ένας από τους αρχαιότερους ζωροαστρικούς εορτασμούς, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την παραμονή της τελευταίας Τετάρτης πριν από το Περσικό Νέο Έτος (Νοβρούζ). Οι συμμετέχοντες ανάβουν φωτιές και πηδούν πάνω από τις φλόγες, εκφράζοντας την επιθυμία να «κάψουν» τα δεινά του παλιού έτους και να υποδεχθούν το νέο με υγεία και χαρά.



Πολλοί από τους Ιρανούς κρατούσαν σημαίες του Ιράν με το λιοντάρι, ενώ ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με τον Ρεζά Παχλαβί, και πλακάτ με σημαίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν και συνθήματα όπως «Μπι Μπι (Νετανιάχου) ευχαριστούμε».







Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.





Iranians in the diaspora are thanking Benjamin Netanyahu for his actions for free their nation. pic.twitter.com/ZJdMP5YQAK — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 17, 2026





Στοκχόλμη





استکهلم|سوئد؛ تجمع ایرانیان در چهارشنبه سوری pic.twitter.com/ML7dBB1K72 — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 17, 2026

Γερμανία



