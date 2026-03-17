Το Αγροτικό Κίνημα θεωρεί ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και εξαγγέλθηκαν από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν προκύψει για τους κτηνοτρόφους συνεπεία της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των αγροτικών οργανώσεων.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός αναφέρουν ότι τα μέτρα «δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις και μια καλή βάση για ανάκαμψη της κτηνοτροφίας στον τόπο μας», ενώ σημειώνουν πως «αντιμετωπίζουν πολυεπίπεδα τα προβλήματα και επιδιώκουν την όσο το δυνατόν πιο σύντομη επίλυση τους».

«Θεωρούμε ότι τα εννιά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί αποτελούν ένα πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο και ευελπιστούμε πως οι πυλώνες του, που αφορούν στην πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, στη στήριξη του εισοδήματός τους και στη γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής, θα αποτελέσουν την αρχή για μια ολοκληρωμένη και πλήρη ανασυγκρότηση του τόσο σημαντικού για τον πρωτογενή τομέα κλάδου της κτηνοτροφίας, τονίζουν.

Εξάλλου, σε σχέση με τον διορισμό του Σταύρου Μαλά, ως επικεφαλής της ειδικής επιστημονικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, κάνουν λόγο για «ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση».

Οι αγροτικές οργανώσεις δηλώνουν πως θα στηρίξουν τον Σταύρο Μαλά με την ενεργή παρουσία τους στο έργο που αναλαμβάνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ