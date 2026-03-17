Αλληλοενημέρωση για την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό είχαν σήμερα τα μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, με τον συμπρόεδρο, Λεωνίδα Φυλακτού να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι η συνεδρίαση έγινε κατόπιν αιτήματος της ε/κ πλευράς.

Η εν λόγω Επιτροπή έχει συνεδριάσει τουλάχιστον 4 φορές από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα και σύμφωνα με τον κ. Φυλακτού τα μέλη της βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία.

Η συνεδρίαση έγινε στην παρουσία κτηνιάτρων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, οι οποίοι ενημέρωσαν για την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό στις ελεύθερες περιοχές, περιλαμβανομένων των δύο νέων περιστατικών που εντοπίστηκαν σε φάρμες στο Δάλι και το Γέρι.

Οι Τ/κ μέλη της Επιτροπής, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Φυλακτού, τούς είπαν πως η νόσος έχει περιοριστεί στην αποκλεισμένη περιοχή της Λαπάθου, ο εμβολιασμός συνεχίζεται με στόχο τον εμβολιασμό όλου του ζωικού πληθυσμού στα κατεχόμενα ενώ συνεχίζονται και οι δειγματοληψίες σε άλλες περιοχές πέραν της αρχικής.

Ο κ. Φυλακτού είπε ότι η ε/κ πλευρά έκανε πρόταση στην τ/κ όπως σκεφτούν την αλλαγή της στρατηγικής τους και εφαρμοστούν ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές τα πρωτόκολλα της ΕΕ. (ΣΣ: σημειώνεται ότι στα κατεχόμενα δεν έχουν προχωρήσει σε θανατώσεις ζώων πλην των πολύ σοβαρών περιστατικών).

Ο κ. Φυλακτού σημείωσε επίσης πως παρόμοια ομοιόμορφη πολιτική είχε ακολουθηθεί από την τεχνική Επιτροπή για την Υγεία κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα τ/κ μέλη της Κτηνιατρικής Επιτροπής, συνέχισε, ζήτησαν χρόνο για να μελετήσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της στρατηγικής τους και θα επανέλθουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ