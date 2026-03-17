Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στη Δρομολαξιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, το κρούσμα εντοπίστηκε σε μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά και θεωρείτο αναμενόμενο, καθώς βρίσκεται μέσα στην μολυσμένη περιοχή με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του πρωινού. Η μονάδα αφορά σε 110 αιγοπρόβατα.

Με βάση την εξέλιξη αυτή, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Κύπρο ανήλθαν στα 42.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα, οι αρμόδιες αρχές σημειώνουν ότι σε συνέχεια καταγγελίας που υποβλήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκε χθες από τις ΚΥ και την Αστυνομία, έφοδος σε υποστατικό στην περιοχή Γερίου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, προστίθεται, εντοπίστηκαν 23 βοοειδή, εκ των οποίων ορισμένα έφεραν σήμανση και άλλα όχι. Το υποστατικό όπου εντοπίστηκαν τα ζώα "αφορά εκμετάλλευση, η οποία ήταν εκτός λειτουργίας".

Η υπόθεση διερευνάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία, προκειμένου να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει των νενομισμένων διαδικασιών.