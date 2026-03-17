Η ραγδαία άνοδος της ερασιτεχνικής παρασκευής αρωματικών κεριών και προϊόντων αρωματισμού χώρου ανησυχεί τις αρμόδιες αρχές, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) να προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα αρωματικά προϊόντα, από πολύχρωμα κεριά έως σπρέι και ηλεκτρικά διαχυτικά, κυκλοφορούν στην αγορά, συχνά μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως Facebook, Instagram και TikTok. Η παρασκευή τους, συχνά σε χώρους χωρίς επαρκή εξαερισμό ή συνθήκες ασφάλειας, προκαλεί ανησυχία καθώς τα προϊόντα αυτά περιέχουν χημικά μείγματα -αιθέρια έλαια, συνθετικές αρωματικές ενώσεις και διαλύτες - που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ, ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως «φυσικού» δεν εγγυάται την ασφάλειά του, σημειώνοντας ότι τα συστατικά των αρωματικών κεριών και των προϊόντων αρωματισμού χώρου μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια, προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και ενδέχεται να αποτελέσουν περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, η ορθή ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των προϊόντων αυτών ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (Κανονισμός CLP).

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας χημικών προϊόντων οφείλει να προβαίνει στην ορθή ταξινόμηση των κινδύνων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα φέρουν κατάλληλη συσκευασία και την απαιτούμενη επισήμανση (ετικέτα)», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «η ετικέτα κάθε χημικού μείγματος που ταξινομείται ως επικίνδυνο πρέπει να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του προϊόντος, όπως εικονογράμματα κινδύνου, δηλώσεις επικινδυνότητας και δηλώσεις προφύλαξης».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «οι πληροφορίες που αφορούν τη σύσταση όσων προϊόντων ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία πρέπει να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους τον χαρακτηριστικό 16-ψήφιο κωδικό UFI (Unique Formula Identifier)».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι η αυξανόμενη ερασιτεχνική παραγωγή δεν απαλλάσσει κανέναν από τις νομικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι η υπεύθυνη παραγωγή και διάθεση, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου και η ορθή επισήμανση είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Καλεί τους καταναλωτές να προτιμούν προϊόντα με σαφή και πλήρη επισήμανση, να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να αποφεύγουν προϊόντα άγνωστης προέλευσης.