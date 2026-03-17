Την ανάγκη άμεσου περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ουσιαστικής στήριξης των κτηνοτρόφων και διασφάλισης των εξαγωγών χαλουμιού επισημαίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την κρίση. Ο ΔΗΣΥ χαιρετίζει την υιοθέτηση ορισμένων εισηγήσεών του από την Κυβέρνηση, ωστόσο εκφράζει την άποψη ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει έγκαιρα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Είναι θετικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε προτάσεις του ΔΗΣΥ για την διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, όπως τη σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής καθώς και αποζημιώσεις αλλά και μέτρα επαναδραστηριοποίησης των κτηνοτρόφων, των οποίων οι μονάδες τους έχουν μολυνθεί.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν υιοθέτησε έγκαιρα τις πρώτες προτάσεις που είχε υποβάλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως προς την πρόληψη αλλά και ως προς τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Οι ευθύνες είναι εκεί και ο ΔΗΣΥ το είπε ευθαρσώς και ευθέως.

Αυτό που προέχει τώρα είναι τρία πράγματα:

Πρώτον. Ο περιορισμός της εξάπλωσης, κάτι που δυστυχώς φαίνεται να μην επιτυγχάνεται αφού ο ιός έχει εξαπλωθεί και σε μονάδες της επαρχίας Λευκωσίας.

Δεύτερον. Η συνεχής αξιολόγηση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων μας και πρόθεση αναθεώρησή τους, έτσι ώστε κανένας επηρεαζόμενος συμπολίτης μας να μην υποστεί περαιτέρω οικονομική ζημιά αλλά τουναντίον να ενισχυθούν με στόχο την συντομότερη επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους.

Τρίτον. Ενέργειες έτσι ώστε να διαφυλαχθούν αν μη τι άλλο οι εξαγωγές και η παραγωγή χαλουμιού.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παρακολουθεί την κατάσταση και θα συνεχίσει να τοποθετείται υπεύθυνα και εποικοδομητικά έτσι ώστε ο τόπος να εξέλθει από αυτή την κρίση με όσο το δυνατό λιγότερες ζημιές γίνεται.